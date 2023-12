Colpisce la vittima e la insegue in strada col coltello, arrestato per tentato omicidio

È accusato di tentato omicidio l'uomo arrestato nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 dicembre a Verona, in zona Basso Acquar. Sono stati gli agenti della squadra Volanti della questura a bloccarlo mentre in strada stava inseguendo la vittima con in mano un grosso coltello.

L'arrestato e la vittima sono entrambi di nazionalità srilankese ed il motivo della lite che ha scatenato l'aggressione non sono stati ancora accertati. Ciò che appare certo è che l'uomo non si sarebbe fermato se i poliziotti non fossero intervenuti. Gli agenti sono stati allertati dalle numerose chiamate dei residenti che hanno sentito le grida dell'uomo sceso in strada per scappare dal suo aggressore. Aggressore che lo aveva già ferito e che lo ha inseguito per colpirlo ancora.