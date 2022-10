Madre le nega cellulare e lei l'accoltella, 29enne in carcere per tentato omicidio

È partita da Cerea con un coltello nella borsa per raggiungere un'azienda tessile di Buttapietra. In quell'azienda lavorava la madre, che non le aveva dato il telefonino. E lei, pur di averlo, è arrivata ad accoltellare la donna per tre volte. Per questo, una 29enne è finita in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Mentre la vittima dell'aggressione è sopravvissuta per miracolo.

Ieri, 3 ottobre, la giovane di 29 anni è stata ascoltata dal giudice per le indagini preliminari di Verona. Ha dichiarato di aver agito in preda alla rabbia e di non aver avuto l'intenzione di uccidere la madre. Il gip ha però confermato il carcere per la ragazza, la quale dovrà essere sottoposta ad accertamenti per stabilire eventuali infermità mentali.

La ricostruzione della vicenda è stata descritta da Laura Tedesco sul Corriere di Verona. Intorno alle 19 di venerdì scorso, 30 settembre, una cittadina cinese è stata accoltellata dalla figlia di 29 anni. Un'aggressione avvenuta nella ditta tessile di Buttapietra dove la vittima è impiegata come operaia. La ragazza è stata subito fermata dai carabinieri, in Viale del Lavoro. Mentre la donna è stata portata dalle colleghe al pronto soccorso di Borgo Roma, dove i sanitari hanno diagnosticato tre ferite inferte con un'arma da taglio. Ferite che avrebbero potuto uccidere la donna perché avrebbero potuto tagliarle un polmone, la carotide e la giugulare.

Per questo, la figlia è stata accusata di tentato omicidio con le aggravanti di aver agito contro la madre e con premeditazione. È emerso, infatti, che per colpire la madre la 29enne avrebbe usato un coltello con lama da 11 centimetri preso nella sua abitazione di Cerea e trasportato in borsa fino a Buttapietra.

E la ragazza lo avrebbe fatto perché la madre le aveva negato il cellulare. La figlia avrebbe raggiunto la donna sul posto di lavoro e dopo un rifiuto di fronte alla richiesta di avere un telefonino ha tirato fuori il coltello e ha colpito la donna.