S'intrufola in un resort per rubare nelle camere, sorpreso dalle telecamere

Nella prima mattinata di ieri, 3 ottobre, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Peschiera del Garda hanno arrestato un ventiseienne italiano di origini brasiliane residente nel Mantovano. Il giovane era entrato in un resort arilicense con l'intenzione di svaligiare le stanze degli ospiti.

Sono stati gli addetti alla vigilanza della struttura ad informare i militari sulla presenza del ragazzo a loro sconosciuto, il quale era stato notato attraverso il sistema di videosorveglianza. Il 26enne era stato visto mentre cercava di aprire le porte delle stanze del resort. Gli addetti hanno quindi raggiunto il luogo dove le telecamere avevano ripreso il giovane, il quale ha tentato la fuga salendo su di una golf car. Gli addetti alla vigilanza sono riusciti comunque a raggiungere il 26enne e a bloccarlo fino all'arrivo dei carabinieri.

Condotto in caserma, il ragazzo è stato dichiarato in arresto e rinchiuso nelle camere di sicurezza. Questa mattina, l'arrestato è stato portato in tribunale dove il giudice ha ritenuto validi i presupposti per la convalida dell'arresto. Il giovane è stato comunque rimesso in libertà perché è stato tenuto conto del fatto che fosse incensurato e del fatto che avrebbe beneficiato della sospensione condizionale della pena.