Tentato furto ai giardini dell'Arsenale, espulsione per il 28enne arrestato

Sarà trattenuto nel Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Gradisca in attesa di rimpatrio il 28enne arrestato per il tentato furto al chiosco di Piazza Arsenale a Verona. Il giovane è stato fermato all'alba di mercoledì scorso, 8 maggio, dagli agenti delle Volanti, a cui era stato segnalato il tentativo di furto. Tentativo operato da tre uomini che poi sono scappati. Uno è riuscito subito a dileguarsi, mentre un altro complice ha cercato una via di fuga nell'Adige ed è stato trascinato via dal fiume.

L'unico dei tre ad essere stato bloccato è il 28enne di origini tunisine, intercettato dagli agenti sul ponte di Castelvecchio. I poliziotti gli hanno sbarrato la strada e il giovane, nel tentativo di divincolarsi, ha tentato di forzare il blocco spintonando un agente. Seppur con difficoltà, gli uomini della questura sono comunque riusciti ad immobilizzarlo e a metterlo nell'auto di servizio. Durante il tragitto verso la questura, il 28enne ha inveito contro i poliziotti minacciandoli e sferrando calci, testate e pugni nell'abitacolo e contro il finestrino. Ed anche una volta giunto in Lungadige Galtarossa, nonostante i ripetuti tentativi degli agenti di riportarlo alla calma, il ragazzo ha persistito nel suo atteggiamento aggressivo, cercando di sottrarsi anche alla procedura di identificazione.

Il 28enne è finito così in manette per tentato furto aggravato in concorso, danneggiamento aggravato, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. E ieri mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto condannandolo a dieci mesi di reclusione e disponendo al contempo la sospensione della pena. Ma nei suoi confronti, il questore Roberto Massucci ha proposto il decreto prefettizio di espulsione. E una volta ottenuta l'espulsione, il questore ha ordinato il trattenimento nel Cpr di Gradisca, dove il 28enne resterà in attesa di convalida del provvedimento dal giudice di pace.

Quello del 28enne tunisino è il 79esimo provvedimento di espulsione emesso dall’inizio dell’anno, il quindicesimo con ordine del questore per il trattenimento al Cpr. Infatti, senza un documento di riconoscimento valido non è possibile assicurare un'espulsione con accompagnamento alla frontiera. L'unica alternativa, in attesa del rimpatrio, è dunque quella del trattenimento nei Cpr.