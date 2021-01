Tentano furto su un'auto e poi partecipano ad un festino a Zevio

I 14 partecipanti alla festa sono stati tutti multati per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Per tre di loro si è anche aggiunta la denuncia per il tentato furto

La scorsa notte, i carabinieri sono intervenuti a Zevio dopo aver ricevuto la segnalazione di un tentativo di furto in un'auto in sosta. Tre ignoti avevano rotto il finestrino del veicolo, dandosi poi alla fuga nelle vicine campagne.

Cominciate subito le ricerche, i militari hanno rintracciato i tre giovani italiani in un locale di pertinenza di un albergo. Il locale risultava prenotato a nome di una sola persona, ma al suo interno i carabinieri hanno sorpreso 14 giovani che partecipavano ad una festa, tra musica, bevande e sostanze stupefacenti. Ovviamente, nessun partecipante stava rispettando le normative anti-Covid e e per questo tutti e 14 sono stati multati. Per tre di loro si è poi anche aggiunta la denuncia per il tentato furto su autovettura.

La marijuana e l'hashish rinvenuti dai militari sono stati sequestrati.