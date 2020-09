Esce dal Famila con lo zaino pieno di superalcolici non pagati, arrestato

Mercoledì scorso, 16 settembre, un 26enne cingalese è stato arrestato dagli agenti della polizia di Verona con l'accusa di tentato furto. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio ed il suo arresto è stato convalidato dal giudice del tribunale scaligero, il quale ha rinviato l'udienza al prossimo 27 gennaio.

Il tentato furto si sarebbe consumato intorno alle 12.30 di mercoledì al Famila Superstore di Via Legnago, a Verona, dove gli agenti hanno visto un addetto alla sicurezza inseguire il 26enne. Il ragazzo è stato fermato dai poliziotti, i quali hanno poi raccolto del prime testimonianze.

È emerso che il giovane era stato scoperto dall'addetto alla sicurezza mentre riempiva frettolosamente il suo zaino con diverse bottiglie di superalcolici. Successivamente, approfittando del fatto che la cassiera era intenta a far passare sul rullo la merce del cliente precedente, il cingalese sarebbe uscito del supermercato cercando di far perdere, inutilmente, le sue tracce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti della squadra Volanti hanno constatato che la merce rubata, del valore di circa 112 euro, non era stata danneggiata e quindi l'hanno restituita al supermercato. I poliziotti hanno poi accompagnato il 26enne in questura per gli opportuni accertamenti e per formalizzare l'arresto.