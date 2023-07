Tentato furto, finte associazioni e droga: interventi in serie della polizia locale in città

Numerose, nei giorni scorsi, le attività della polizia locale di Verona. Oltre all'uomo denuciato in seguito al caos creato nella zona di via Roma, una pattuglia nella mattinata di venerdì è stata chiamata all'intervento in via Mazzini per un tentativo di furto.

Stando a quanto riferito, un cittadino marocchino si sarebbe appropriato dei capi d'abbigliamento di un negozio, del valore di circa 500 euro, che non avrebbe pagato. L'uomo sarebbe uscito velocemente dall'esercizio commerciale, inseguito dagli agenti che lo hanno poi fermato un piazza Indipendenza. Portato al Comando di via del Pontiere, è stato denunciato alla procura anche per violenza finalizzata alla resistenza, avendo procurato sette giorni di lesione ad un agente intervenuto, oltre che per il tentativo di furto.

Controlli in centro

I controlli svolti in centro storico hanno portato a ben 23 verbali con ordine di allontanamento tra martedì e venerdì, nei confronti di diversi cittadini rumeni e un italiano, i quali svolgevano accattonaggio e raccolta firme per false associazioni di disabili. Sono stati inoltre sequestrati 157 grammi di hashish tra la stazione e viale Piave, grazie all'intervento delle unità cinofile.

Cocaina

Per quanto riguarda il cittadino marocchino arrestato alcuni giorni fa dalla polizia locale nei pressi delle ex officine ferroviarie, in via Porto San Michele, con 572 grammi di cocaina, è stato posto agli arresti domiciliari in una residenza in Lombardia dopo la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari.