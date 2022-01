Distrae la vittima, gli sfila il portafoglio e scappa ma viene bloccato dai passanti

Si è avvicinato ad un giovane seduto su una panchina e, con la scusa di chiedergli una sigaretta, gli ha infilato la mano nella tasca del giubbotto sfilandogli il portafoglio, per poi allontanarsi repentinamente. È questa la tecnica che avrebbe utilizzato un 28enne ai danni di un ignaro ragazzo, poco prima delle 14 di ieri, 23 gennaio, nella zona dei Bastioni di Circonvallazione Oriani, a Verona.

Quando la vittima si è resa conto di quanto era appena accaduto ha inseguito il malvivente per alcune centinaia di metri, attirando l'attenzione dei passanti con le sue grida. Proprio i passanti, in Via Locatelli, hanno bloccato il 28enne in attesa dell'arrivo degli agenti delle Volanti.

I poliziotti hanno riscontrato che il ladro era già noto alle forze dell'ordine per vari reati ed era ancora in possesso del portafoglio della vittima. In suo possesso, inoltre, anche un arnese da scasso che è stato sequestrato.

Dopo aver restituito il portafoglio alla vittima, il 28enne è stato accompagnato in questura per i necessari accertamenti, terminati con un arresto per tentato furto con destrezza.

Su disposizione del sostituto procuratore Gennaro Ottaviano, il 28enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura fino a questa mattina e poi portato in tribunale. Il giudice ha convalidato l'arresto ed ha disposto nei confronti del giovane l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.