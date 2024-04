Sorpresi e arrestati mentre tentano di rompere lucchetto per rubare una bici

Giovedì scorso, 18 aprile, i carabinieri di Illasi hanno fermato due giovani mentre tentavano di rubare una bicicletta. I due erano stati notati armeggiare vicino alla bici parcheggiata in strada. Ma il furto non si è concretizzato, grazie alla telefonata di un residente ed al tempestivo intervento dell'Arma.

È stato un abitante di Illasi a notare, nel pomeriggio di giovedì scorsi, due giovani di origine nordafricana sconosciuti in paese aggirarsi con fare sospetto nelle vie cittadine. L'uomo ha visto i due ragazzi armeggiare vicino ad una bicicletta legata ad un palo. I due avevano preso un grosso sasso, con cui cercavano di rompere il lucchetto della catena.

Il testimone ha quindi chiamato il 112 e la centrale operativa di San Bonifacio ha fatto immediatamente scattare l'intervento di una pattuglia della locale stazione. I militari, giunti sul posto, hanno bloccato i due giovani mentre ancora erano intenti a scassinare il lucchetto.

I due ragazzi, uno maggiorenne e l’altro minorenne, sono stati entrambi fermati. Quello maggiorenne è stato arrestato per tentato furto aggravato. Arresto che è stato convalidato ieri dal giudice del tribunale di Verona. Il minore è stato invece denunciato in stato di libertà ed accompagnato in una struttura di accoglienza del Veronese.