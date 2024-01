Altri due tentati suicidi al carcere di Montorio denunciati da Sbarre di Zucchero

Altri due tentati suicidi si sarebbero verificati nei giorni nel carcere di Montorio. A denunciarli con una nota è l'associazione Sbarre di Zucchero.

«Domenica 07 gennaio, in terza sezione, un ragazzo italiano ha tentato di togliersi la vita, non è chiaro se col gas o ingerendo candeggina ma comunque "con qualcosa di chimico", lasciando anche una lettera per la moglie dove le chiedeva di prendersi cura del figlio ma, fortunatamente, è stato salvato», si legge.

«Mentre lunedì pomeriggio, 08 gennaio, verso le 16, un ragazzo russo, sempre della terza sezione, si è tagliato gola e polso con una lametta e si trova in ospedale in condizioni critiche», concludo dall'associazione.