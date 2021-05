Tenta truffa dello specchietto, ma la vittima non abbocca. Denunciato 24enne

Ha simulato un incidente stradale, dicendo che una signora anziana aveva danneggiato, con il proprio specchietto laterale destro, lo specchietto retrovisore sinistro della sua Mercedes grigia e chiedendo con insistenza alla malcapitata una somma di denaro per riparare il danno. La vittima, però, non si è lasciata raggirare da quel giovane e ha subito allertato il 113, consentendo così agli agenti delle Volanti di bloccare il truffatore.

È accaduto giovedì scorso, 6 maggio, intorno alle 11.30 in Piazza Martiri d'Istria e Dalmazia, nel quartiere Santa Lucia di Verona. Alla guida della Mercedes grigia classe A utilizzata per la tentata truffa, un 24enne cittadino romeno gravato da numerosissimi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Quando il giovane truffatore ha capito che la malcapitata non era caduta nella sua trappola e stava contattando le forze dell’ordine, si è dato alla fuga ma è stato intercettato immediatamente dagli agenti in Via Tevere, in compagnia di una connazionale 36enne, anche lei già nota alle forze dell'ordine.

Al termine degli accertamenti, il 24enne è stato denunciato per tentata truffa. E sia lui sia la 36enne hanno ricevuto il foglio di via obbligatorio emesso dal questore Ivana Petricca: i due non potranno più fare ritorno nel a Verona per i prossimi due anni.

Mentre proseguono le indagini per risalire ai responsabili di altri episodi analoghi verificatisi nei giorni precedenti, la Polizia di Stato invita tutti a mantenere alta l'attenzione e a segnalare alle forze dell'ordine episodi sospetti.