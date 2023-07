Tentata rapina in un supermercato: la polizia arresta un giovane grazie alla collaborazione dell'addetto alla sicurezza

La questura di Verona riferisce dell'arresto di un uomo avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 giugno, che è ora accusato di tentata rapina all'interno di un supermercato. Nell'occasione, secondo quanto viene riportato in una nota della questura scaligera, sarebbe stato grazie «all’atteggiamento altamente professionale e al senso del dovere di Moustapha, un uomo senegalese di 58 anni, che le volanti della polizia di Stato hanno potuto arrestare in flagranza di reato un giovane magrebino per il reato di tentata rapina aggravata dall’uso del coltello».

Nel pomeriggio di ieri, mentre il cinquantottenne sarebbe stato infatti intento a svolgere il proprio servizio di addetto alla sicurezza del supermercato "Aldi", avrebbe notato «un gruppo di giovani magrebini» che avrebbe ritenuto opportuno seguire con particolare attenzione, al fine di «tutelare i beni dell’azienda per la quale lavora». Il suo intuito, secondo ciò che riporta la polizia, si sarebbe quindi «dimostrato efficace». Infatti, spiegano dalla questura di Verona, dopo aver visto che i giovani avrebbero «preso senza pagare alcuni prodotti», l'addetto alla sicurezza avrebbe tentato, con le dovute cautele, di fermarli. Tuttavia, riferisce sempre la nota della polizia, uno di loro lo avrebbe colpito «con un pugno al viso», favorendo così la fuga degli altri tre. Lo stesso, precisano inoltre dalla questura, avrebbe anche estratto un coltello «minacciando l’addetto alla sicurezza».

Nel frattempo sarebbero dunque state allertate le volanti della polizia di Stato che, giunte sul posto, grazie proprio al contributo dell'addetto alla sicurezza del supermercato, sarebbero quindi riuscite ad arrestare il giovane marocchino. Quest'ultimo, spiega la nota della polizia, sarebbe poi stato accompagnato in carcere e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. In base a quanto si apprende, stamattina il giudice ha poi convalidato l'arresto. La nota della questura, in merito, precisa che «la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile».

All'esito della vicenda, per sottolineare proprio il senso del dovere e la professionalità dell'addetto alla sicurezza Moustapha, nella serata di ieri, venerdì 30 giugno, il questore di Verona lo ha ricevuto insieme agli agenti delle volanti che hanno operato l’arresto, consegnandogli l’attestato di "Amico della Questura di Verona".