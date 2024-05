Tentata rapina in un supermercato di corso Milano a Verona: cinquantaquattrenne arrestato dai carabinieri 

I carabinieri di Verona riferiscono di un arresto compiuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 3 maggio, dopo essere intervenuti presso il supermercato Esselunga di corso Milano. Qui, secondo quanto è stato riportato dai militari dell'Arma, un cittadino di 54 anni tunisino, senza fissa dimora e che risulterebbe già noto alle forze dell'ordine, avrebbe cercato di fare scorta di generi alimentari, per un valore complessivo di circa 230 euro, senza tuttavia passare per le casse e senza farsi notare.

Nella circostanza, spiegano sempre i carabinieri, l’uomo dopo avere preso dagli espositori vari alimenti e averli riposti in una borsa, avrebbe cercato di allontanarsi rapidamente dal supermercato tentando di eludere sia il pagamento, passando per una cassa chiusa, sia la sorveglianza. Tuttavia, il suo comportamento non sarebbe sfuggito all’attenta vigilanza di un addetto alla sicurezza che sarebbe infatti intervenuto per bloccarlo, chiedendo nel contempo l’intervento delle forze dell'ordine.

Nonostante ciò, il cinquantaquattrenne tunisino, nell’intento di sottrarsi al controllo e darsi alla fuga, avrebbe reagito spintonando l’addetto alla sorveglianza. Nel mentre, prontamente allertati, sono giunti sul posto i carabinieri della sezione radiomobile di Verona che spiegano di aver definitivamente bloccato e arrestato l’uomo, quindi recuperato il maltolto poi restituito alla direzione del supermercato. Nella mattinata di sabato, su disposizione della procura della Repubblica di Verona, il cittadino tunisino è stato tradotto innanzi al giudice del tribunale scaligero per la convalida dell’arresto.

La stessa nota dei militari ricorda infine che «la misura è stata adottata d’iniziativa da parte del Comando procedente e che, per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini in relazione alle attività in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».