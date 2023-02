Incappucciati e con un coltello, tentato di rapinare un ristoratore che li mette in fuga

La questura di Verona sta indagando sulla tentata rapina avvenuta nella tarda serata tra lunedì e martedì in zona Stadio.

L'episodio, avvenuto qualche ora dopo il match tra Hellas Verona e Lazio ma in alcun modo collegato ad esso, ha avuto come sfortunato protagonista uno dei titolari dell'osteria "Riki & Mauri". Poco dopo la mezzanotte l'uomo avrebbe lasciato il locale per dirigersi alla propria auto, nella zona di via Sansovino, quando sarebbe stato affrontando da due individui incappucciati sbucati fuori da dietro un cassonetto, uno dei quali avrebbe avuto un coltello, che gli avrebbero intimato di consegnargli cellulare e portafogli. La vittima però avrebbe reagito ed è nata così una colluttazione, nella quale avrebbe riportato una ferita ad una mano, mentre i malviventi sono stati costretti alla fuga a mani vuote.

Come detto, sulla vicenda indaga ora la polizia di stato, che sta visionando i filmati delle telecamere della zona alla ricerca di elementi utili a risalire ai due malviventi.