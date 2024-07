Tenta rapina e scappa. Bloccato, ferisce agente e danneggia due auto

Un senza fissa dimora 24enne, irregolare sul territorio nazionale e già gravato di precedenti, è stato arrestato ieri pomeriggio, 5 luglio, in pieno centro a Verona dalla polizia locale.

Il ragazzo, in Corso Cavour, ha ferito il conducente di un autocarro nel tentativo di rapinarlo. Rapina sventata dalla presenza a poca distanza degli agenti che hanno inseguito il 24enne a piedi da Castelvecchio, verso Via Roma, Piazza Bra e Via dei Mutilati. La fuga si è conclusa in Piazza Arditi dove il giovane è stato fermato grazie all'aiuto di due cittadini.

Il giovane ha tentato nuovamente la fuga, procurando lesioni giudicate guaribili in sette giorni ad uno degli agenti. E nell'opporre resistenza ha danneggiate due autovetture tra cui l'auto di servizio.

Il 24enne è stato arrestato per tentata rapina, lesioni personali, violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.