Punta pistola in faccia al titolare di un bar tabacchi, arrestato per tentata rapina

Un 32enne viareggino di origini brasiliane è stato sottoposto questa mattina, 11 ottobre, all'udienza di convalida dell'arresto eseguito sabato scorso dai carabinieri. L'uomo era stato portato in carcere dai militari con l'accusa di tentata rapina aggravata e detenzione illegale di arma.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, riportata da Fabiana Marcolini su L'Arena, l'uomo avrebbe cercato di rapinare un bar tabaccheria di Borgo Roma, entrando più volte all'interno del locale gestito da un cittadino cinese. L'attività economica presa di mira dal 32enne è quella di Via San Giacomo, di fronte al parco.

Sabato mattina, l'uomo sarebbe entrato nel bar tabaccheria armato di pistola e avrebbe puntato l'arma in faccia al titolare. L'aggressore avrebbe chiesto dei soldi, ma la vittima avrebbe reagito e si sarebbe allontanata. La rapina, dunque, non è andata a segno ed il 32enne è andato via. Nel pomeriggio, però, l'uomo sarebbe ritornato in due occasioni nel locale. Ma l'ultima volta che è entrato, oltre al titolare, ha trovato i carabinieri ad attenderlo. I militari gli hanno trovato in tasca un coltello. E sul perché lo avesse, l'uomo non ha dato una risposta convincente.

Dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, i carabinieri hanno arrestato il 32enne e lo hanno portato in carcere.

Questa mattina, l'arrestato ha dovuto spiegare al giudice il suo comportamento. E sembra che l'uomo si sia giustificato, dicendo di aver voluto fare uno scherzo. Nel passato del 32enne, però, c'è già una condanna per rapina. Una rapina messa a segno dieci anni fa a Veronetta insieme a un complice. Inoltre, l'uomo sarebbe stato arrestato anche l'anno scorso ma per stalking.