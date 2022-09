Due minori tentano rapina a Villafranca, uno dei due era armato di coltello

Tre giovani 20enni sarebbero stati vittime di una tentata rapina da parte di due minorenni a Villafranca di Verona. I due aggressori potrebbero essere membri di una baby gang ed uno di loro era armato di un coltello. E forse, proprio la sicurezza di essere armato potrebbe aver spinto il ragazzino ad affrontare dei giovani più grandi di lui.

I fatti sono avvenuti nella notte di venerdì scorso e sono stati raccontati da una delle vittime ad Alessandra Vaccari de L'Arena. I tre giovani avevano passato la serata a casa di un amico e stavano tornando nelle loro abitazioni, nei pressi del parcheggio della chiesa di Madonna del Popolo. La loro strada sarebbe stata però sbarrata da due minori che potrebbero aver avuto circa 16 anni. I due erano in bici e con la scusa di chiedere una sigaretta hanno fermato i tre 20enni. Nessuno dei tre però fumava e quindi nessuno ha potuto tirare fuore una sigaretta. I due allora hanno chiesto i soldi per potersi comprare le sigarette, ma le vittime non avevano neanche i portafogli. A quel punto, i minori hanno un cellulare per fare una chiamata. Ottenuto un cellulare, i due avrebbero pensato di andarsene, ma la vittima della tentata rapina e riuscita a riappropriarsi del telefonino. E la reazione di uno dei due minori sarebbe stata quella di spingere la bici contro le vittime e di tirare fuori un coltellino. I tre ventenni sono però riusciti lo stesso a scappare e a chiamare i carabinieri a cui hanno poi sporto denuncia.