Tre arresti per tentata estorsione. «Dacci i soldi o ti distruggiamo il parco»

Si sono introdotti nel parco, hanno accerchiato il gestore e l'amministratore e li hanno minacciati di distruggere tutto se non avessero ottenuto i soldi richiesti. Due marocchini di 40 e 28 anni e un 27enne palestinese sono stati arrestati per tentata estorsione aggravata in concorso e sono stati portati in carcere.

L'arresto è stato compiuto sabato scorso, 6 luglio, dopo le 19 dagli agenti della squadra Volanti di Verona. La questura era stata contattata dai dipendenti di un parco cittadino, i quali segnalavano la presenza di tre uomini che inveivano contro i proprietari del parco e li minacciavano.

Quando sono arrivati sul posto, gli agenti hanno ripristinato la calma allontanando dai tre uomini i responsabili della società proprietaria del parco. Ancora spaventati, i responsabili hanno raccontato ai poliziotti che già altre volte erano stati minacciati in passato. La prima volta, a minacciare il responsabile era stato il 40enne marocchino che aveva lavorato in quel parco nel 2019 come giardiniere dipendente di una ditta esterna. Nonostante in quell’occasione fosse stato già liquidato, l'uomo si era presentato al responsabile per due volte tra il 2022 ed il 2023 chiedendo altri soldi e minacciando il responsabile ed i dipendenti presenti. Episodi che si sono conclusi con l'allontanamento del 40enne.

Sabato scorso, però, lo stesso uomo si è presentato in compagnia di due giovani con precedenti per reati contro il patrimonio e per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha minacciato di distruggere tutto se non gli avessero dato i soldi da lui richiesti. E con non poca difficoltà e paura, i responsabili sono riusciti ad accompagnare i tre stranieri verso l’uscita e a chiamare la polizia.

Ultimati gli accertamenti, i tre sono finiti in manette per tentata estorsione aggravata in concorso e accompagnati nel carcere di Montorio su disposizione del pubblico ministero di turno. E il Giudice, dopo la convalida degli arresti, ha disposto nei confronti di tutti e tre la misura della custodia cautelare in carcere.