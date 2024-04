Rubano smartphone a un 16enne, per restituirlo chiedono 300 euro

Martedì scorso, 23 aprile, i carabinieri di Legnago insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato una 18enne e una 16enne, residenti nella Bassa, gravemente indiziate di aver compiuto una tentata estorsione ai danni di un minorenne legnaghese.

Le ragazze sono state sorprese dai militari alla stazione ferroviaria di Legnago. Su un autobus, le due avevano rubato uno smartphone a un 16enne. E per restituire il cellulare alla vittima, chiedevano in cambio 300 euro.

Avuta segnalazione dello scambio, i carabinieri si sono posizionati in modo da individuare e arrestare le due donne in flagranza di reato. I militari hanno inoltre recuperato lo smartphone rubato e lo hanno riconsegnato al legittimo proprietario.

Al termine delle formalità di rito, la 18enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari nella propria abitazione. Mentre la minorenne è stata accompagnata nel centro di prima accoglienza di Treviso. L'arresto della maggiorenne è stato poi convalidato in tribunale ed il giudice ha disposto la misura della presentazione alla polizia giudiziaria.