Aveva obbligo di dimora a Verona, 20enne arrestato alla frontiera con la Francia

Aveva inserito i suoi dati nel permesso di soggiorno di un'altra persona, sperando di arrivare in Francia aggirando i controlli alla frontiera. La polizia transalpina lo ha però scoperto e bloccato al traforo del Monte Bianco. E ieri, 24 settembre, il giovane è stato condannato ad Aosta.

Un ragazzo di 20 anni non ha rispettato l'obbligo di dimora a Verona ed ha provato a fuggire all'estero. Come riportato da Ansa, il ventenne aveva alterato un permesso di soggiorno ed era salito su un pullman diretto in Francia. A rilevare la manomissione del documento è stata la polizia francese che nella notte tra venerdì e sabato ha arrestato il giovane.

Sottoposto a processo con rito abbreviato nel tribunale di Aosta, il 20enne è stato condannato a dieci mesi di reclusione. Il pubblico ministero aveva chiesto la custodia cautelare in carcere dell'imputato, ma la scelta del giudice è stata diversa: arresti domiciliari a Verona.