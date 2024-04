Bandiere palestinesi davanti alla sinagoga, tensione al corteo per il 25 Aprile

Scontro, fortunatamente solo verbale, tra membri della comunità ebraica veronese e simpatizzanti della causa palestinese oggi, 25 aprile, a Verona.

Le celebrazioni per la Festa della Liberazione, questa mattina, prevedevano il passaggio di un corteo davanti alla sinagoga del capoluogo. L'edificio si trova in Via Rosani e con una targa ricorda il sacrificio della partigiana ebrea Rita Rosani, morta in una rappresaglia fascista nel '44. E proprio davanti a quella targa, i manifestanti hanno deposto una corona di fiori.

Del corteo facevano parte anche alcuni veronesi solidali con il popolo palestinese e per dimostrare la loro vicinanza hanno camminato insieme agli altri manifestanti mostrando bandiere della Palestina. Ma in questo periodo di guerra tra Israele e Hamas, la presenza di bandiere palestinesi davanti a un luogo sacro agli ebrei è sembrato una mancanza di rispetto. Per questo il rabbino ed altri rappresentanti della comunità ebraica hanno chiesto di abbassare quelle bandiere. Il confronto è stato acceso, i toni si sono alzati e sono volate anche offese.

L'episodio si è comunque concluso senza violenza, anche grazie all'intervento discreto delle forze dell'ordine e dell'assessore Jacopo Buffolo che hanno calmato gli animi.