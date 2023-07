Temporale a Verona: blackout, fiumi d'acqua e un uomo colpito da un fulmine

Ha ricevuto la solidarietà anche dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia l'uomo che questo pomeriggio, 21 novembre, è stato colpito da un fulmine durante il breve ed intenso temporale che si è abbattuto su Verona e provincia. «Il pensiero va alla persona colpita da un fulmine nel centro di Verona - ha detto Zaia - Una tragica fatalità che ha avuto importanti conseguenze: la vittima è stata soccorsa dal Suem ed è ricoverata in gravi condizioni».

Condizioni che con il passare delle ore sono andate migliorando, tanto che i medici dell'ospedale di Borgo Trento hanno espresso ottimismo e sono sicuri che l'uomo se la possa cavare.

È stato questo l'episodio più grave legato al maltempo di oggi. L'uomo si era riparato sotto un albero vicino a Porta Nuova ed è stato l'albero ad attirare il fulmine. La scarica ha colpito la pianta danneggiandola e poi è arrivata all'uomo, come s'intravede anche nel video di una ragazza che invece si era riparata in un bar e riprendendo il temporale ha registrato anche il momento in cui il fulmine è caduto sull'albero e sull'uomo. Il video è stato condiviso dalla Pagina Facebook di TG Veneto.

Oltre all'uomo colpito dal fulmine, non si segnalano altri feriti a causa del maltempo di oggi. Maltempo che in città ha comunque creato diversi disagi, un po' per i rami degli alberi caduti e un po' per i fiumiciattoli d'acqua che si sono formati in alcune strade.

Inoltre, Agsm-Aim ha confermato alcune interruzioni elettriche che hanno lasciato senza energia per qualche minuto diversi quartieri della città. I tecnici di V-Reti, società del gruppo Agsm-Aim, sono intervenuti prontamente per ripristinare il servizio. Le cinque squadre operative, supportate da altre due squadre esterne, hanno risolto i principali disagi alle linee. Il guasto più importante è accaduto ad Avesa dove è caduta una campata della linea aerea di media tensione, causando la messa fuori servizio di circa trenta clienti. V-Reti ha installato un gruppo elettrogeno di continuità per riportare energia agli utenti per poi procedere alla risoluzione del guasto.

Ed il maltempo di oggi è arrivato in coda ad una serie di giornate complicate per il Veneto proprio a causa delle violente condizioni atmosferiche. Condizioni che però vanno verso una normalizzazione, come confermato anche dal presidente della Regione Zaia: «Sono in contatto con le strutture della protezione civile e dei vigili del fuoco per monitorare l’evolversi del maltempo - ha dichiarato il presidente del Veneto - Temporali intensi si sono registrati in diverse zone del Veneto, con alcuni danni a livello locale, ma assolutamente lontani nei loro effetti dalle problematiche delle scorse giornate. Ho raccomandato particolare attenzione ai tecnici nel monitoraggio delle zone più delicate dal punto di vista idrogeologico. Allo stato attuale non si registrano particolari criticità e l’impatto del maltempo sembra normalizzarsi».