Fortunale sul lago di Garda: una barca finisce sugli scogli, intervento della guardia costiera che soccorre 4 diportisti

Secondo ciò che riferisce la guardia costiera, erano da poco passate le ore 22 di venerdì 21 luglio, con in atto il passaggio di una forte perturbazione che da ovest stava attraversando il lago di Garda verso est, quando un’unità da diporto, probabilmente per la pioggia battente e il vento forte, si sarebbe incagliata tra i bassi fondali presenti tra l’Isola di San Biagio e l’isola di Santa Caterina. Vistisi impossibilitati a proseguire la navigazione e stante il peggiorare delle condizioni meteo, i quattro diportisti tramite il numero d'emergenza per il Lago di Garda 1530 hanno contattato la Sala Operativa della guardia costiera che, immediatamente, ha inviato in zona due mezzi navali di soccorso, il Rescuerunner e il GC A58.

Con non poche difficoltà, per la perturbazione in atto, i due mezzi di soccorso, hanno raggiunto l’unità incagliata. Alla stessa si è potuto affiancare solo il Rescuerunner, ovvero una particolare moto d’acqua che può operare su bassi fondali e su scogliere affioranti, mentre l’altra unità di soccorso è rimasta su fondali di sicurezza.

In base a quanto viene riferito, i guardiacoste intervenuti, si sono sincerati prima delle condizioni di salute dei quattro malcapitati, quindi atteso qualche minuto che la perturbazione si attenuasse e hanno poi provveduto a trasbordare, con particolare cautela per il moto ondoso ancora presente in zona, uno alla volta i diportisti sul GC A58, con il quale sono stati poi trasferiti nel sorgitore di Porto Torchio di Manerba, dove sono stati sbarcati in sicurezza.

Soccorso 21 luglio - Guardia costiera sul lago di Garda / video ufficio stampa Guardia costiera

Intenso lavoro, quindi, per tutti i mezzi di soccorso non solo della guardia costiera, ma anche delle altre forze presenti sul lago di Garda (Vigili del fuoco, polizia di Stato, carabinieri, Protezione civile, C.R.I., Associazioni di Volontariato), soprattutto per le condizioni metereologiche che cambiano in maniera repentina, anche se le allerte meteo da parte delle sale operative della Protezione civile sono puntuali e poi anche estese dalla sala operativa della guardia costiera del lago di Garda.

Oltre al soccorso portato a termine la notte scorsa, da segnalare anche l’intervento della Motovedetta CC 605 dei carabinieri di Torri del Benaco, allertata ieri mattina dalla sala operativa della guardia costiera di Salò, che aveva ricevuto una richiesta di soccorso da una barca a vela con tre persone a bordo, tra cui un minore, la quale non sarebbe più riuscita a rientrare nel porto di Bogliaco per la perturbazione meridiana che stava interessando tutto il lago. Immediato l’intervento dell’equipaggio della motovedetta dei carabinieri che, coordinata dalla sala operativa della gardia costiera, ha raggiunto la barca a vela, instradandola poi nel porto di Bogliaco.

Dalla sala operativa della guardia costiera, viene rilanciato il messaggio ai naviganti di «prestare la massima attenzione ai bollettini di previsioni metereologiche, nonché alle previsioni metereologiche oggi ormai consultabili su siti e app meteo molto attendibili, nonché di rispettare i limiti di velocità, che di notte sul lago di Garda sono di 5 nodi». Da ultimo, la guardia costiera suggerisce di «pianificare sempre preventivamente le navigazioni verificando le carte nautiche della zona ove si vuole navigare al fine di evitare rischi di incaglio, in prossimità di coste o bassi fondali, prestando anche attenzione ai segnalamenti diurni e notturni che indicano pericoli, nonché alle strumentazioni di bordo che segnalano la profondità dei fondali».