Tassista veronese lo fa scendere perché in sedia a rotelle, presentato esposto

Il presidente della onlus Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) Vincenzo Falabella non ha perso tempo e dopo aver denunciato i fatti sui social network ha formalizzato tutto in un esposto presentato questa mattina, 2 ottobre, al comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura.

L'esposto riguarda l'episodio accaduto nella serata di venerdì scorso al posteggio taxi della stazione di Verona Porta Nuova. L'episodio descritto ha visto come protagonista lo stesso Falabella, il quale sarebbe stato fatto scendere da un taxi perché in sedia a rotelle. L'uomo sarebbe stato costretto a prendere un altro taxi. Il tutto sotto una fitta pioggia e davanti a decine di testimoni.

La polizia locale di Verona dovrà accertare questi fatti oltre alla decisione del tassista di fornire un diverso numero di licenza al presidente di Fish. Licenza che comunque era visibile sul taxi e che Falabella ha fotografato e pubblicato sui social network.

Oltre agli aspetti penali per il reato di interruzione di pubblico servizio, il regolamento per il servizio taxi del Comune di Verona prevede anche la sospensione o la revoca della licenza per i casi più gravi.

«La polizia locale ha un canale attivo con le organizzazioni sindacali dei tassisti veronesi che hanno sempre dato la massima collaborazione nelle attività di servizio verso i cittadini», ha fatto sapere il comandante Altamura, il quale era stato già informato dal sindaco di Verona Damiano Tommasi. Il primo cittadino scaligero, infatti, si era già messo in contatto con il presidente di Fish ed ha chiesto un'indagine immediata su quanto accaduto.