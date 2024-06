Dopo il sequestro di animali sospese le autorizzazioni alla Aptuit

Sei mesi di sospensione alle autorizzazioni concesse alla Aptuit. La multinazionale con sede a Verona deve dunque interrompere gli esperimenti sugli animali fino al prossimo 16 dicembre, giorno in cui ci sarà il pronunciamento definitivo del Tar. Questo è stato deciso dalla giustizia amministrativa del Lazio, la quale ha accolto la richiesta di Lav (Lega anti-vivisezione). A darne notizia è stata la stessa associazione animalista, che riporta le parole della sentenza: «Appaiono sussistere gravi illegittimità commesse all’interno dello stabulario in relazione alla modalità di detenzione dei cani nonché in relazione alla qualificazione del dolore, alla classificazione delle procedure ed alla pratica del riutilizzo».

«Un traguardo mai raggiunto prima d’ora contro la vivisezione in Italia - ha commentato Valeria Albanese di Lav - Un risultato eccezionale che ha visto i nostri esperti e i nostri legali lavorare per anni al fine di svelare le irregolarità di quanto succede tra le mura di Aptuit».

La sospensione delle autorizzazioni era stata richiesta da Lav dopo le manifestazioni e le denunce degli animalisti. Denunce confluite in un'indagine della procura di Verona e nel recente sequestro di animali operato alla Aptuit. La richiesta era stata presentata per interrompere gli esperimenti e liberare gli animali ancora rinchiusi. «Come accade sempre quando riusciamo ad ottenere dei dati relativi alla vivisezione, ciò che si rivela dietro il silenzio omertoso della sperimentazione animale va oltre ogni immaginazione - ha aggiunto Valeria Albanese - Gli animali nei laboratori soffrono prima, dopo e durante gli esperimenti e a questi abusi si aggiungono ulteriori violenze».

«Il Ministero della Salute in diverse occasioni ci ha negato l’acquisizione dei documenti richiesti o ce li ha forniti solo in parte, avallando pretesti di difesa del diritto alla riservatezza dell'azienda - ha concluso l'attivista di Lav - Non ci siamo fermati davanti a questi rifiuti e, in nome del principio di trasparenza e del diritto di conoscere cosa accadeva nello stabulario, abbiamo ottenuto l’accesso ai dati dopo sei ricorsi e sei vittorie al Tar che ha sempre confermato il diritto a sapere cosa stava accadendo. È stato un lavoro durato due anni che ha coinvolto esperti scientifici e legali che hanno evidenziato come le informazioni ottenute fino a quel momento mostravano numerosi profili di criticità, come poi dimostrato anche dalle ispezioni dei carabinieri e dei veterinari che hanno portato la procura di Verona a decretare il sequestro degli animali, l’apertura delle indagini a carico dell’allora presidente e della veterinaria e la richiesta che venisse valutato per loro il giudizio per i reati di maltrattamento e uccisione di animali».