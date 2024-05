Ricorso respinto dal Tar, Mitsubishi deve pagare la bonifica di Miteni

Anche Mitsubishi dovrà contribuire alle spese per la bonifica dei terreni inquinati dai Pfas dell'azienda Miteni. Lo ha stabilito oggi, 28 maggio, il Tar del Veneto che ha respinto il ricorso del colosso giapponese

I giudici amministrativi, come riportato da Adnkronos, ritengono responsabili dell'inquinamento tutte le società che hanno avuto il controllo dello stabilimento chimico di Trissino, nel Vicentino. Stabilimento che sarebbe stato il centro di una contaminazione che negli anni si è allargata, interessando territori nelle province di Vicenza, Verona e Padova.

E Mitsubishi rientra tra le aziende che hanno controllato Miteni, avendo creato l'azienda nel 1988 insieme ad EniChem rilevando una precedente attività. Una partecipazione che Mitsubishi ha mantenuto per vent'anni, prima di vendere Miteni a Ici (International Chemical Investors). Per questo, secondo il Tar, anche la compagnia giapponese dovrà sostenere i costi di bonifica.

Un verdetto che è stato commentato così dalla consigliera regionale di Europa Verde Cristina Guarda: «Il percorso giudiziario non è certamente concluso, ma ritengo che la sentenza funga ugualmente da monito per coloro che ritengono gli interessi economici privati prioritari rispetto qualsiasi tipo di garanzia per l’ambiente e la salute dei cittadini. Dobbiamo cambiare il nostro modo di produrre, questo è l’insegnamento di cui dobbiamo farci carico, responsabilmente, soprattutto pensando alle future generazioni. Cittadine e cittadini dal sangue contaminato dai Pfas attendono giustizia e sono convinta che questa loro estenuante attesa verrà ricompensata».