Viaggiatori da Croazia, Malta, Grecia e Spagna: 748 tamponi a Verona per Ferragosto

Arrivano i primi dati circa il super lavoro effettuato nei vari presidi allestiti dalle Ulss del Veneto per far fronte alle richieste dei viaggiatori di rientro da Croazia, Malta, Grecia e Spagna, i quali sulla base dell'ordinanza regionale firmata da Zaia devono obbligatoriamente effetture il tampone per la ricerva del virus Sars-CoV-2. Finora i tamponi effettuati nella giornata di Ferragosto alle persone provenienti dai quattro Paesi giudicati a rischio sono stati circa 6.300 a livello regionale.

Nella singola Ulss 9 Scaligera competente per la provincia veronese il dato è di 748 tamponi svolti, dei quali naturalmente al momento non è ancora possibile conoscere l'esito. Nello specifico i test effettuati nel Veronese sono così ripartiti: 189 a Bussolengo, 103 a San Bonifacio, 170 all'aeroporto "Catullo" di Villafranca di Verona, 86 a Legnago e, infine, 200 tamponi effettuati dall'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona presso l'ospedale di Borgo Trento.

«Visto il massiccio afflusso domani verranno raddoppiate le disponibilità. - ha commentatto il governatore del Veneto Luca Zaia - Per stasera alle 21 è previsto l’arrivo di un aeromobile con un centinaio di persone a bordo che saranno sottoposte a tampone immediatamente».