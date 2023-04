Sorpreso a tagliare hashish in un edificio abbandonato: giovane in manette

Dopo averlo colto sul fatto durante una serie di servizi di controllo agli edifici in disuso del territorio, i carabinieri della sezione Radiomobile hanno tratto in arresto un cittadino magrebino all’interno di un immobile in stato di abbandono, lungo l’argine del fiume Adige.

Quando i militari sono entrati nello stabile, avrebbero sorpreso il ragazzo mentre tagliava in dosi più piccole un panetto di hashish del peso di 26 grammi, verosimilmente per vendere poi la droga al dettaglio in dosi più piccole.

Sono scattate quindi le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la successiva comparizione davanti al giudice, che ha condannato il cittadino straniero a sette mesi di reclusione, con pena sospesa.