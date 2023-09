Sversamento chimico in laboratorio, due intossicati ed edificio evacuato

Lo sversamento di una sostanza tossica e corrosiva ha fatto scattare l'allarme chimico al laboratorio regionale di fitopatologia di Buttapietra. Due gli addetti rimasti intossicati e, dopo l'evacuazione dell'edificio, la situazione è stata messa sotto controllo dai vigili del fuoco.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, 28 settembre. Nel laboratorio del servizio fitosanitario della Regione Veneto è stata sversata accidentalmente una piccola quantità di 2-mercaptoetanolo, un composto chimico pericoloso perché può risultare tossico se viene ingerito, se viene a contatto con la pelle o anche solo se viene inalato. La quantità sversata, per fortuna, era molto piccola, meno della metà di un bicchiere e questo ha permesso di circoscrivere subito il pericolo.

Immediata la chiamata al 118 e ai vigili del fuoco, mentre l'intero stabile veniva evacuato. Il personale sanitario con due ambulanze ha soccorso le due persone rimaste leggermente intossicate e le ha poi accompagnate all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo.

L'area, infine, è stata messa in sicurezza dagli otto pompieri intervenuti sul posto e suddivisi in tre squadre, tra cui quella del nucleo Nbcr (acronimo di nucleare, biologico, chimico e radiologico).