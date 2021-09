Sorpreso a svaligiare una sala slot, cerca di sfuggire agli agenti ma finisce in manette

Per entrare nei locali situati in strada Bresciana, a Verona, avrebbe forzato una porta finestra, dopodiché si sarebbe messo all'opera con i propri arnesi per scassinare cambiamonete e slot machines

Quando sono entrati nella sala slot, i poliziotti si sono immediatamente resi conto che c'era qualcosa di strano: un flessibile di grandi dimensioni ancora collegato alla presa di corrente, un piccone appoggiato poco distante, un cambiamonete danneggiato, due slot machine forzate e abbandonate a terra, oltre a dei rumori ben udibili provenienti dall’interno. La perlustrazione dei locali finalizzata al trovare il responsabile è iniziata immediatamente ed ha consentito agli agenti delle Volanti di catturare un 27enne di origine moldava.

Il tutto si è verificato poco prima delle ore 9 di mercoledì, nel club dedicato ai giochi e alle scommesse di Strada Bresciana a Verona.

Il sopralluogo effettuato dai poliziotti avrebbe consentito di accertare che l’uomo era riuscito ad introdursi nella sala slot forzando una porta finestra, molto probabilmente con l’aiuto di uno dei numerosi attrezzi che sono stati trovati nel suo zaino in sede di perquisizione, ovvero: un martello, 2 pinze, cinque cacciavite con punte di diverse forme e misure, uno scalpello, un taglierino, una chiave inglese. Al suo interno inoltre gli agenti hanno trovato il denaro su cui il 27enne era riuscito a mettere le mani fino al loro arrivo, cioè circa 2000 euro in monete.

Alla luce di quanto accertato, l’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato e per resistenza a pubblico ufficiale, reato quest'ultimo commesso nel tentativo di sfuggire agli agenti, una volta scoperto. Allo stesso è stato anche contestato il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Dalle ulteriori verifiche effettuate successivamente negli uffici di lungadige Galtarossa, è emerso che il ragazzo in passato era già stato condannato per reati della stessa natura.

Il giovane è comparso giovedì mattina davanti al giudice che, in sede di rito direttissimo, dopo la convalida dell'arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel Comune di Verona.