Sorpresi dal vento che li sta portando al largo nel Garda: suppisti tratti in salvo dalla guardia costiera

Sono giorni di lavoro senza sosta per la guardia costiera di Salò, che come tutte le altre forze dell'ordine distribuite sui 164 chilometri del Garda, opera per portare soccorso ai numerosi bagnanti, diportisti e sportivi che in questa settimana ferragostana sono presenti sul più grande lago d'Italia.

Anche mercoledì, come i giorni precedenti, i soccorritori continuano ad intervenire prontamente, di giorno e di notte, per trarre in salvo chi ne ha bisogno.

Nella mattinata del 16 agosto, intorno alle 11.30, un velista in navigazione nelle acque antistanti il litorale di Gardone Riviera, sulla costa bresciana, ha notato una coppia di suppisti in evidente difficoltà per il lago mosso e per il vento che li stava trasportando sempre più al largo: entrambi erano senza giubbotto di salvataggio e ad una distanza di oltre un chilometro dalla costa.

Immediato l’invio del GC A58, che in pochi minuti ha raggiunto i turisti e li ha recuperati a bordo, per trasferirli poi nel sorgitore di partenza di Toscolano Maderno, dove sono stati sbarcati senza necessità di assistenza medica.

«Sembra un intervento banale - spiegano dalla guardia costiera - ma così non è, infatti entrambi, laddove non fossero stati notati sarebbero stati trasportati a centro lago con rischi per la loro incolumità. Quindi, plauso all’attento occhio del diportista, che ha chiamato subito la sala operativa della guardia costiera, che ha inviato il mezzo sar per recuperare entrambi ormai stremati dal cercare di contrastare il moto ondoso, dovuto all’incremento del vento».

Dalla sala operativa della guardia costiera viene dato un consiglio, laddove non previsto per Ordinanza di Sicurezza Balneare, quello di indossare sempre un giubbotto di salvataggio durante l’attività di SUP e portare con se, in apposita custodia impermeabile, uno smartphone per richiedere eventuale soccorso, come in questi casi, chiamando i numeri di emergenza 112 o 1530.