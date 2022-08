Non paga le birre al supermercato e prova a fuggire: 31enne arrestato dalle volanti

Erano da poco passate le ore 19 di lunedì sera, quando avrebbe riempito lo zaino di bottiglie di birra per poi uscire dal supermercato PAM di via dei Mutilati, a Verona, senza pagare.

Fermato all’uscita dall’addetto alla vigilanza del punto vendita, che aveva notato i suoi movimenti sospetti, il 31enne lo avrebbe spintonato ed è poi scappato di corsa in direzione Piazza Pradaval, dove è stato intercettato dagli agenti delle volanti della questura scaligera: nel tentativo di eludere il controllo, avrebbe inoltre gettato a terra lo zaino, frantumando le bottiglie rubate, ma venendo infine bloccato comunque dai poliziotti.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato per rapina e denunciato per inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale: lunedì mattina il giudice ha convalidato l’arresto e ha concesso il nulla osta all’espulsione.