Superlavoro di Amia dopo la tempesta: ripulite strade e caditoie delle zone più colpite

Il presidente di Amia Bruno Tacchella e l’assessore a strade e giardini del Comune di Verona Marco Padovani si sono recati questa mattina in sopralluogo in via Prato Santo per visionare i lavori di pulizia del manto stradale, di sistemazione, messa in sicurezza e rimozione di alberi e rami pericolanti e di svuotamento e pulizia di tutti i tombini otturati in una delle zone maggiormente colpite dagli eventi atmosferici di domenica scorsa.

Un intervento straordinario che ha visto l’unione di forze da parte della società municipalizzata di via Avesani, del Comune, della Protezione Civile, di apposite cooperative specializzate incaricate da Amia e, novità delle ultime ore, dei militari della Caserma Ederle di Vicenza. Complessivamente una cinquantina di uomini che, con l’ausilio di autobotti, spazzatrici meccaniche e soffiatori, hanno provveduto per l’intera mattinata a ripulire, mettere in sicurezza e far ritornare alla normalità un’area particolarmente frequentata da autoveicoli e passanti.

«Nella sola mattinata odierna sono state ripulite tutte le caditoie di via Prato Santo e di alcune vie limitrofe che avevano erano state otturate dall’alluvione di domenica e che purtroppo risentono periodicamente di inevitabili disservizi ogni qualvolta si verificano eventi eccezionali come quello dei giorni scorsi - hanno commentato Tacchella e Padovani - Dall’inizio dell’anno ad oggi sono state ripulite circa 7 mila caditoie e nei prossimi giorni gli interventi proseguiranno senza sosta in tutta la città, specialmente nelle zone maggiormente colpite e con maggiori criticità. Ricordiamo che nonostante le operazioni straordinarie messe in atto in queste ore e che vedono la stragrande maggioranza di uomini e mezzi aziendali impegnati per decine di ore al giorno a riportare alla normalità la città, proseguono regolarmente, anche se con qualche inevitabile ritardo, tutte le attività di pulizia e raccolta dei rifiuti cittadini, ad eccezione di quelli ingombranti».