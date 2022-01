Più di mille passeggeri controllati, solo due erano senza Super Green Pass sui bus

Sono scattate oggi, 10 gennaio, le nuove disposizioni sul cosiddetto Super Green Pass per i mezzi pubblici. Da oggi, su treni e autobus, può viaggiare solo chi è vaccinato o chi è guarito dal Covid-19. Non è più sufficiente, dunque, la certificazione verde ottenuta con un tampone negativo al coronavirus. Tutto questo è valido solo per i viaggiatori con più di 12 anni, mentre gli altri devono indossare una mascherina ffp2.

La novità, unita all'aumento dei contagi (e quindi dei cittadini in isolamento o in quarantena), ha costretto ad esempio Trenitalia a rimodulare il servizio di trasporto pubblico ferroviario. Ed anche Atv ha dovuto cancellare un centinaio di corse perché impossibilitata a garantirle nella giornata di oggi.

Comunque, l'azienda del trasporto pubblico veronese ha organizzato, insieme alle forze dell'ordine, una rete di controlli che permettesse di verificare se i viaggiatori fossero muniti di biglietto e di Green Pass Rafforzato. Solo 2, sui circa 1.200 passeggeri controllati in mattinata, sono risultati sprovvisti della super certificazione verde e quindi sono stati fatti scendere dal bus. Per il resto, la le ore più critiche della giornata sono state meno infernali del previsto alle fermate degli autobus, probabilmente perché chi era sprovvisto di Super Green Pass ha scelto di muoversi con mezzi propri.