Un altro detenuto si toglie la vita a Montorio, è il quinto in tre mesi

«Ancora un suicidio nel carcere di Verona». L'associazione "Sbarre di zucchero" ha segnalato un nuovo decesso avvenuto nel penitenziario di Montorio. Ieri sera, 3 febbraio, nella sesta sezione della casa circondariale si è tolto la vita un detenuto straniero «dimesso da qualche giorno dal reparto psichiatrico», ha puntualizzato l'associazione.

È il 14esimo suicidio in carcere avvenuto quest'anno in Italia. E Sbarre di zucchero parla apertamente di «carcere della morte» riferendosi alla struttura di Montorio, dove negli ultimi tre mesi ci sono stati cinque suicidi e tre tentati suicidi.

«L'organico degli agenti risulta inadeguato - hanno commentato Elisa Preciso e Giorgio Pasetto di +Europa Verona - Un organico lasciato troppo solo dal Governo. +Europa e le altre forze di opposizione hanno presentato alla Camera dei Deputati una proposta che, davvero, riporti al recupero del condannato, con i benefici che deriverebbero per il personale carcerario e per la nostra società. È chiaro che la formula "metterli in carcere e buttare la chiave" non funziona».