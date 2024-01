«Suicidi dei detenuti mostrano incapacità ad affrontare l'emergenza carcere»

Non si arrende l'associazione Sbarre di Zucchero, che domenica scorsa ha organizzato un presidio davanti al carcere veronese di Montorio. E non si arrende neanche l'Osapp, organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria, che chiede un sussulto alla politica per affrontare il problema dei suicidi nelle carceri. Un problema serio perché in questo primo mese del 2024, il ritmo dei suicidi in carcere in Italia è di circa uno ogni 48 ore. E solo nella casa circondariale di Verona si sono suicidati quattro reclusi negli ultimi due mesi e altri due hanno tentato di farlo.

Su questo tema, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha snocciolato numeri incoraggianti, dicendo che nel 2023 i casi sono diminuiti. Ed ha aggiunto che la «questione è irrisolvibile, anche se non dobbiamo rassegnarci». Parole che non sono piaciute ad Aldo Di Giacomo, vicesegretario nazionale dell'Osapp, perché «rivelano tutta l’incapacità di affrontare questa emergenza e tutte le altre del nostro sistema penitenziario».

E se Nordio è incoraggiato dalla tendenza calante dei suicidi in carcere, Di Giacomo è preoccupate da altre cifre diffuse sempre dal Ministero della giustizia. «I 189 penitenziari italiani possono ospitare 51.179 detenuti - ha dichiarato Di Giacomo - In realtà i detenuti sono 60.166. Tutti gli istituti, tranne quelli trentini, sono sovraffollati, mentre registriamo carenze organiche nella polizia penitenziaria».

E da aggiungere al problema dei suicidi, c'è anche quello della violenza nelle carceri. «I dati del 2023 sono agghiaccianti - ha spiegato il vicesegretario dell'Osapp - Oltre 1.800 sono state le aggressioni dei detenuti ad appartenenti alla polizia penitenziaria, con una media di cinque al giorno. Di queste un terzo hanno prodotto prognosi di oltre 8 giorni ma in 150 casi sono state superiori ai 20 giorni. È una situazione intollerabile come è inaccettabile ascoltare l'esaltazione di nuove assunzioni programmate che di fatto non coprono nemmeno i vuoti di organico prodotti da pensionamenti e pre-pensionamenti».

«Chi rappresenta il Governo per la gestione del personale penitenziario abbia l’onestà morale di ammettere il fallimento e si faccia da parte», ha concluso Aldo Di Giacomo.