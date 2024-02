Carcere di Montorio, nuovo presidio. E stato di agitazione del personale

Personale in stato di agitazione e presidio in piazza per giovedì prossimo, 8 febbraio. Il quinto suicidio in tre mesi nel carcere di Montorio ha scosso i veronesi, che chiedono un miglioramento delle condizioni per chi è detenuto ed anche per chi lavora all'interno dell'istituto penitenziario.

I sindacati di categoria, tra cui la Fp Cgil di Verona, hanno proclamato lo stato di agitazione della polizia penitenziaria e dal 23 gennaio scorso attendono di essere ascoltati dal prefetto di Verona Demetrio Martino. «Vogliamo discutere della sicurezza del personale e della necessità di creare un tavolo tecnico in prefettura, dove confrontarsi con le figure apicali dell'amministrazione penitenziaria e della sanità locale per immediati e adeguati provvedimenti», ha dichiarato il segretario generale di Fp Cgil Verona Antonio De Pasquale, ricordando i problemi interni al carcere veronese: «Gli atti di violenza e le aggressioni al personale di polizia e ai sanitari sono ricorrenti come ricorrenti sono le risse tra diverse fazioni di detenuti. Un difficile clima che certamente non fa bene ai lavoratori, sempre sotto tensione, con elevati indici di stress psicofisico aggravato dalla carenza cronica di circa 70 unità di personale e da un'insufficiente presenza di personale medico, paramedico e specialistico, con particolare riguardo al numero esiguo di ore destinate agli specialisti in psichiatria e psicologia. Un clima che certamente non aiuta neanche i soggetti detenuti più fragili»

I sindacati stanno valutando anche l'organizzazioni di sit-in o di altre forme di protesta, ma intanto è l'associazione Verona Radicale ad indire per le 17 di giovedì 8 febbraio un nuovo presidio davanti al carcere veronese, dopo quello dell'associazione Sbarre di Zucchero. Una manifestazione aperta a tutte le realtà del territorio e con cui s'intende riaccendere un faro sul dramma della situazione carceraria del Paese. «In Italia, dagli Anni '70 stiamo assistendo a un processo di carcerizzazione senza sosta, con un inaccettabile sovraffollamento rispetto ai posti letto ufficiali che è già costato più condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha parlato di "problema sistemico"», ha fatto sapere l'associazione, evidenziando un doppio problema presente anche a Montorio: da un lato un sovraffollamento dei detenuti e dall'altro una carenza del personale che li dovrebbe sorvegliare ed assistere.

E tra i primi ad aderire al presidio organizzato da Verona Radicale c'è la sezione scaligera di +Europa. Il partito ha apprezzato la presa di posizione del Comune di Verona, che con gli assessori Luisa Ceni, Italo Sandrini e Stefania Zivelonghi vuole proseguire il lavoro di «sensibilizzazione e approfondimento dei temi riguardanti la vita in carcere». E dall'altra parte +Europa Verona accusa il Governo Meloni di non impegnarsi affatto per risolvere il problema. «Le questioni aperte sono molteplici: sovraffollamento, scarsi o nulli momenti di attività, possibilità di lavorare solo per pochi, scarsità di personale sia di sorveglianza che di supporto medico, psicologico e sociale - hanno scritto Elisa Preciso, Enrico Migliaccio e Marina del direttivo di +Europa Verona - A tutto questo il Ministero non ha dato risposte, anzi l’attenzione viene sempre distolta a favore di argomenti meno significativi. Riguardo al carcere di Montorio possiamo dire che in momenti di maggior sovraffollamento mai si erano verificati episodi della gravità di quelli degli ultimi mesi. Qualcosa non funziona più oppure funziona peggio. Urge un intervento di alleggerimento della pressione, un miglioramento delle condizioni generali e l’applicazione in misura più ampia delle alternative alla pena detentiva, onde poter realmente perseguire le finalità costituzionali della pena».