Dramma sul Garda, sub non riemerge e la moglie lancia l'allarme: recuperato il cadavere

Un'altra tragedia si è verificata sul lago di Garda, questa volta sulla sponda bresciana. Intorno alle ore 21 di martedì sera, la moglie di un sub 57enne di nazionalità polacca si è rivolta alla sala operativa della guardia costiera, dopo non aver visto riemergere il proprio compagno, entrato in acqua oramai da diverse ore. Secondo quanto appreso dalle forze dell'ordine, l'uomo si era immerso con bombole e attrezzature professionali per immersioni in profondità, le quali possono durare anche diverse ore.

La guardia costiera di Salò ha così inviato immediatamente sul posto l'unità navale GC A58, mentre la sala operativa si è rivolta al comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia per chiedere l'intervento dei sommozzatori di Milano. Inoltrata al 118 di Bergamo la richiesta di intervento di un’autoambulanza, le forze dell'ordine hanno ricevuto da quest'ultima anche la disponibilità a poter impiegare due sommozzatori del nucleo volontari di Treviglio: da Como dunque è decollato un elicottero del 118, che ha trasportato a Limone gli esperti in soccorso tecnico fluviale e lacustre, per svolgere la ricerca di profondità.

Proprio quest'ultimi, una volta arrivati sul posto, si sono immersi nelle acque del Garda ed hanno rinvenuto lo sfortunato sub, su un fondale di circa 8 metri.

Recuperato e portato sulla vicina spiaggia, è stato poi constato il decesso, probabilmente causato da un malore durante le fasi di risalita dall’immersione di profondità.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Limone, che hanno informato il pm di turno della procura della Repubblica di Brescia, il quale ha optato per la restituzione della salma alla famiglia.

Nelle ricerche è stata impiegata anche un'imbarcazione dei vigili del fuoco di Bardolino, che avrebbe dato assistenza ai sommozzatori provenienti da Milano, mentre la sala operativa della guardia costiera di Salò aveva allertato anche i Volontari del Garda per eventuali ricerche di profondità.