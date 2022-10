Avrebbe violentato una minorenne in un hotel di Riccione, accusato 19enne veronese

Ha respinto tutte le accuse che la presunta vittima gli ha rivolto, ma al termine delle indagini per lui è stato chiesto il rinvio a giudizio e l'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 18 gennaio. Un 19enne veronese è stato accusato di lesioni personali e di violenza sessuale, reato quest'ultimo aggravato dal fatto che la vittima è minorenne. Ha infatti 17 anni la ragazza che ha raccontato di essere stata stuprata dal 19enne. Il reato sarebbe avvenuto nel bagno di una camera d'albergo di Riccione, nel luglio scorso, e l'indagine scaturita dalla denuncia della 17enne è stata condotta dalla Procura di Rimini con l'ausilio dei carabinieri di Riccione.

Il caso è stato riportato dall'edizione riminese de Il Resto del Carlino. Il 19enne veronese e la 17enne lombarda si sarebbero conosciuti in vacanza. Entrambi, a luglio, si sono trovati a soggiornare nello stesso hotel di Riccione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due ragazzi avrebbero passato una serata insieme e lei avrebbe bevuto un po' troppo. Tornati in hotel, si sarebbero appartati nel bagno di una camera. La 17enne ha riferito di aver scambiato qualche bacio con il giovane veronese, che però poi avrebbe insistito per fare sesso. Un'ostinazione, quella dell'accusato, che si sarebbe tramutata in violenza. La minore non sarebbe stata in grado di opporsi e sarebbe stata quindi obbligata ad avere un rapporto sessuale completo. La 17enne avrebbe poi chiesto aiuto ed è stata accompagnata al pronto soccorso della località romagnola, dove le sono state riscontrate lacerazioni alle parti intime.

Tramite i suoi genitori e un avvocato, la ragazzina ha raccontato poi la sua versione alle forze dell'ordine. Da lì è partita l'indagine, che si è conclusa nei giorni scorsi con il rinvio a giudizio per il 19enne accusato.