Stupro di gruppo a Lignano: 4 indagati ammettono i rapporti sessuali, ma non la violenza

Gli indagati sono ragazzi tra i 17 e i 25 anni, di cui due veronesi, due residenti in Lombardia ed uno in Piemonte: uno non avrebbe avuto rapporti con la 18enne, limitandosi ad osservare la situazione. Sequestrati i cellulari, si attendono i risultati dei test genici

Vanno avanti le indagini della Questura di Udine sul presunto stupro di gruppo che sarebbe avvenuto a Lignano Sabbiadoro lo scorso 10 agosto, ai danni di una 18enne, e arrivano così anche le prime ammissioni degli indagati, così come le prime smentite.

I cinque, di età compresa tra i 17 e i 25 anni, di cui due veronesi, due residenti in Lombardia ed uno in Piemonte, hanno ammesso di aver avuto rapporti sessuali con la giovane, negando però il ricorso alla violenza, come spiegano i colleghi di UdineToday. Inoltre uno del gruppo non avrebbe avuto alcun rapporto sessuale con la 18enne, ma si sarebbe limitato a osservare la situazione.

Gli investigatori hanno posto sotto sequestro i cellulari dei ragazzi, alla ricerca di prove che confermino l'una o l'altra versione. Nel frattempo, in base alle analisi effettuate, fonti interne alla Procura sostengono che quanto riscontrato darebbe sostanza al racconto della presunta vittima.

La giovane anche la scorsa estate sarebbe stata oggetto di violenza da parte di uno dei componenti del gruppo, lo stesso individuo che martedì l’avrebbe adescata e condotta nell’appartamento. Si attendono infine i risultati dei tamponi genetici raccolti nella casa, per avere un'ulteriore conferma di quanto avvenuto.