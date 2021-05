Cinque calciatori accusati di stupro a Verona, la vittima chiede risarcimento

Partirà il 20 ottobre prossimo a Verona il processo ai cinque calciatori accusati di stupro da una ragazza di 20 anni. Ieri, 26 maggio, si è tenuta l'udienza preliminare in cui è stata accolta la richiesta degli avvocati difensori di procedere con il rito abbreviato, che in caso di condanna prevede uno sconto sulla pena stabilita dal giudice. Ma l'udienza di ieri è stata importante perché vi ha preso parte anche la giovane che ha accusato i cinque atleti. La ragazza si è costituita parte civile ed ha chiesto un risarcimento di 100mila euro.

Il presunto stupro è avvenuto nel gennaio 2020, come riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona, e all'epoca dei fatti i calciatori avevano tutti meno di 30 anni e giocavano nella Virtus Verona. Per gli imputati non ci sarebbe stata alcuna violenza. Quattro di loro avrebbero avuto rapporti sessuali con la 20enne, mentre il quinto avrebbe filmato tutto con il cellulare. Fatti che nessuno dei cinque ha negato, ma per loro la ragazza sarebbe stata consenziente.

Diversa la versione dei fatti fornita dalla vittima e ricostruita dal pubblico ministero. La giovane ha dichiarato di essere stata coinvolta in un gioco di carte e alcol. Gioco organizzato per farla ubriacare e per poter in seguito abusare di lei. E nonostante l'offuscamento provocato dall'alcol, la 20enne ricorderebbe di aver chiesto ai cinque calciatori di fermarsi. Un'esperienza giudicata traumatica dalla vittima, che ha lamentato di essere stata a lungo tormentata da incubi, di aver perso sessioni di esami universitari e di avere difficoltà nella socializzazione.