Ragazza sconvolta alla fermata del bus: «Sono stata violentata da tre uomini»

Dal pomeriggio di ieri, 30 novembre, i carabinieri veronesi stanno indagando su un caso di stupro avvenuto nella zona di Porto San Pancrazio, a Verona. A chiamare il 112 è stato l'autista di un autobus Atv, il quale ha incrociato la vittima in pessime condizioni al capolinea della corsa. E dopo averle offerto una bottiglietta d'acqua, la ragazza gli ha rivelato di essere stata violentata da tre marocchini.

I fatti, per come sono stati rivelati dalla vittima, sono stati riportati da Alessandra Vaccari su L'Arena. La ragazza violentata è una ventenne che abusa di stupefacenti e che ha alle spalle un contesto familiare difficile, con il padre in comunità e la madre con problemi psichici. Lo stupro sarebbe avvenuto in un edificio abbandonato di Via Porto San Michele. A portare la giovane lì sarebbe stato un uomo di nazionalità straniera che lei avrebbe conosciuto martedì in un bar. I due avrebbero bevuto insieme una bottiglia di vino e ubriachi avrebbero poi raggiunto l'area abbandonata, dove sarebbero spuntati i tre uomini che poi, tra alcol e droga, avrebbero stuprato la ragazza. La vittima sarebbe stata infine lasciata da sola e quando lei ha ritrovato le forze è riuscita ad incamminarsi verso la fermata del bus.

Sempre secondo quanto riportato su L'Arena, la giovane non avrebbe voluto parlare con i carabinieri né farsi aiutare dagli operatori dell'ambulanza giunti sul posto. Le indagini sono comunque partite, anche per trovare riscontri su quanto dichiarato dalla vittima. L'abuso di alcol e droga, infatti, potrebbe averle annebbiato la memoria. E, in altri casi, la ragazza avrebbe raccontato di presunti stupri senza però presentare denuncia.