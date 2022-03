Striscione contro Napoli, de Magistris: «Le bestie sono migliori». La Procura apre un'inchiesta

«Lo striscione della curva veronese che indica le coordinate di Napoli per bombe e missili della guerra tra Russia ed Ucraina è la dimostrazione del pensiero razzista, violento, disumano e barbaro di certe persone, ma non chiamatele bestie perché gli animali sono migliori».

È il commento del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, sullo striscione appeso fuori dallo stadio Bentegodi alcune ora prima della sfida tra Hellas Verona e Napoli, che ha provocato un mare di polemiche e reazioni dalla politica ma anche sui social, con molti veronesi che hanno preso le distanze da questa azione di alcuni ultras scaligeri.

Lo striscione della curva veronese che indica le coordinate di Napoli per bombe e missili della guerra tra Russia ed Ucraina è la dimostrazione del pensiero razzista,violento,disumano e barbaro di certe persone,ma non chiamatele bestie perché gli animali sono migliori March 13, 2022

Nel frattempo, sulle pagine del Corriere del Veneto, Bruno Francesco Bruni, capo della Procura di Verona, afferma di attendere solamente la relazione della Digos scaligera per poi aprire un'inchiesta per odio razziale ed istigazione a delinquere. «Siamo davanti a un gesto che non ha nulla di goliardico o provocatorio, così si getta discredito su tutta la tifoseria e sull’intera città di Verona per colpa dell’irresponsabilità di un singolo o comunque di un manipolo ristrettissimo di persone».