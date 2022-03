Striscione fuori dal Bentegodi con le coordinate per invitare a bombardare Napoli: «Imbecillità (sub)umana»

«Il raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russo ucraini la corretta localizzazione dell’obbiettivo. Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista.

Solo per farci capire con un plastico esempio a che punto può arrivare l’imbecillità (sub)umana, e come in un cervello troppo angusto possano mescolarsi cose molto serie e fesserie».

È lo scrittore partenopeo Maurizio de Giovanni a spiegare dettagliatamente lo striscione spuntato nella zona dello Stadio la notte che precede la sfida di campionato tra Hellas Verona e Napoli. Un post diventato virale e che ha fatto quindi il giro del web.