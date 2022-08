Striscia di strane luci avvistata in cielo anche a Verona: sono i satelliti Starlink

Alcune segnalazioni sono giunte alla nostra redazione per questi particolari avvistamenti avvenuti nella serata di sabato 20 agosto

Una strana fila di luci che si muovono nel cielo è stata avvistata nel nord Italia nella serata di sabato, anche nel Veronese. In particolare due nostri lettori l'hanno ripresa con il proprio smartphone e hanno inviato i video alla nostra redazione (che potete vedere in testa all'articolo), chiedendo di cosa si trattasse.

Nessun fenomeno naturale, oggetto volante non identificato (UFO) o aereo, si trattava dei satelliti Starlink di Elon Musk, utilizzati per internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza.

Un avvistamento che, tra le altre cose, era stato anche ampiamente previsto da alcuni siti specializzati, tra cui quello dedicato al progetto: https://findstarlink.com.