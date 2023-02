Le strappa il cellulare dalle mani e scappa: fermato, doveva ancora scontare oltre 1 anno di prigione

Con la scusa di chiederle l'ora, si sarebbe avvicinato ad una donna e le avrebbe strappato via il cellulare dalle mani, per poi scappare a piedi. La sua fuga però si è rivelata piuttosto breve dal momento che è stato intercettato poco lontano dagli agenti delle Volanti della questura di Verona, che lo hanno tratto in arresto per furto con strappo.

Il tutto si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle 18.30, in via Santa Teresa, come riferiscono le forze dell'ordine. A dare l'allarme è stata la stessa vittima che, mentre inseguiva il ladro, ha segnalato alla centrale operativa della questura il furto appena subito, fornendo una descrizione dettagliata del responsabile e indicando in tempo reale la sua posizione.

In pochi minuti gli agenti sono così riusciti a rintracciare il giovane in via Tombetta, mentre teneva ancora in mano il cellulare appena rubato: si trattava di un 33enne già gravato da precedenti per furto, evasione e reati in materia di stupefacenti.

Le verifiche scattate successivamente hanno consentito agli agenti di appure che l'uomo era destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione, dovendo lo stesso scontare una pena residua di 1 anno, 3 mesi e 25 giorni di reclusione.

Conclusi gli accertamenti, il 33enne è stato arrestato per furto con strappo e lo smartphone rubato, del valore di circa 1.200 euro, è stato restituito alla vittima. Convalidato il provvedimento, l'arresto è stato accompagnato al carcere di Montorio per l'espiazione della pena residua.