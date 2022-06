Con la scusa di una sigaretta, strappa la catenina dal collo di un giovane e lo colpisce

Con la scusa di chiedere una sigaretta, per la quale ha ricevuto risposta negativa, si sarebbe avvicinato al giovane e con forza gli avrebbe strappato via la catenina d'oro che portava al collo. Così avrebbe preso il via la breve colluttazione con la vittima, in seguito alla quale il malvivente avrebbe cercato di fuggire, venendo però raggiunto ed arrestato dalle volanti della Questura di Verona.

L'episodio ha avuto luogo in città poco dopo l'una della notte tra martedì e mercoledì, in corso Porta Nuova. Il ladro, un 20enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti per rapine, furti, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e per reati in materia di stupefacenti, dopo aver messo le mani sul monile avrebbe colpito la vittima che aveva tentato di bloccarlo, per poi scappare a piedi inseguito dal malcapitato.

Una fuga che però si sarebbe conclusa in fretta: in pochi minuti infatti il 20enne sarebbe stato raggiunto in via Faccio dagli agenti delle volanti, allertati dal giovane derubato, che lo hanno arrestato per rapina.

Mercoledì mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.