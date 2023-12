Studente UniVr a Praga. «Sta bene, non era in ateneo durante la sparatoria»

Sta bene lo studente dell'università di Verona impegnato in un periodo di studio all'università Carlo IV di Praga, ateneo in cui ieri, 21 dicembre, uno studente è morto dopo aver compiuto una terribile strage. A rassicurare sullo stato di salute dello studente dell'università veronese è stato il rettore Pier Francesco Nocini, che ha espresso cordoglio per quanto accaduto ieri nella capitale della Repubblica Ceca.

Da quando la Repubblica Ceca è indipendente non si era mai verificata un evento di sangue simile. Uno studente di 24 anni, David Kozak, con un attacco premeditato e a sangue freddo compiuto nella facoltà di filosofia dell'ateneo praghese ha ucciso 14 persone e ne ha ferite 24, scegliendo completamente a caso le sue vittime. «Esprimo il più sentito cordoglio alle famiglie delle giovani vittime della sparatoria - ha dichiarato il rettore veronese Nocini - Una strage orrenda che ha visto tra le vittime studentesse e studenti che ogni giorno trascorrevano la loro vita universitaria tra lezioni, studio e socialità. Le università sono luoghi di condivisione di conoscenza, idee e sogni di un futuro brillante che è stato tolto a queste giovani e questi giovani».

Nocini si è detto anche «vicino alla rettrice dell'università Milena Kralickova in questo momento di dolore», aggiungendo che «tutta la comunità dell’università di Verona si stringe attorno a studentesse e studenti, docenti, ricercatrici e ricercatori e al personale dell’università di Praga».

«Non appena trapelata la notizia dell’accaduto, abbiamo contattato il nostro studente che si trova all’università Carlo IV di Praga per un periodo di studio - ha concluso il rettore dell'università veronese - Sta bene, non era in università durante la sparatoria. Il mio pensiero ora va a lui e alla sua famiglia a cui mando un forte abbraccio».