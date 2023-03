Strage di Piazza della Loggia, Presidenza del Consiglio si costituirà (in ritardo) parte civile

Prima udienza preliminare e primo inciampo ieri, 23 marzo, nel nuovo processo sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia. Nel Palazzo di Giustizia, si è cominciato a discutere del rinvio a giudizio di Roberto Zorzi, uno dei due veronesi implicati in questo nuovo filone d'indagine. E durante la discussione è stata accolta la costituzione come parte civile dell'associazione dei famigliari delle vittime, del Comune di Brescia e dei sindacati che il 28 maggio 1974 avevano organizzato la manifestazione in cui avvenne l'attentato.

All'appello, tra le parti civili, mancava la Presidenza del Consiglio e per questo dalle opposizioni in Parlamento si sono alzate delle richieste di chiarimento. Chiarimento che, sempre ieri, è arrivato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. «La Presidenza del Consiglio non ha ricevuto alcun avviso riguardante la fissazione dell’udienza preliminare del processo a carico di Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, imputati per la strage di Piazza della Loggia - ha dichiarato Mantovano - Per questo, l'avvocatura dello Stato, su mandato della stessa Presidenza del Consiglio, chiederà al gup di Brescia la rimessione in termini ai fini della costituzione di parte civile, che seguirà non appena la rimessione sarà concessa».

La Presidenza del Consiglio, dunque, si costituirà parte civile nel processo contro Zorzi, che all'epoca della strage aveva 20 anni, ed anche in quello contro l'altro veronese, Marco Toffaloni, che nel 1974 era minorenne e quindi il suo procedimento è in mano alla Procura dei minori.

Secondo le indagini chiuse più di un anno fa, Zorzi avrebbe fornito supporto a colui che sarebbe stato l'esecutore materiale della strage. Per gli accusatori, infatti, sarebbe stato Toffaloni a piazzare la bomba che esplodendo in Piazza della Loggia uccise otto persone e ne ferì cento.

Contro queste accuse, Zorzi attraverso i suoi avvocati ha depositato ieri una memoria difensiva. «Si ritiene che quanto riportato nell'informativa della polizia giudiziaria non assurga in nessun caso a elemento indiziario - è quanto si legge nella memoria difensiva, come riportata da Ansa - In realtà il materiale istruttorio sembra più creare suggestioni. Si vuole precisare che Zorzi nell'imminenza dei tragici fatti è stato prontamente oggetto di verifiche da parte dell'Arma dei carabinieri. Tanto da essere stato portato in caserma e trattenuto per molte ore per accertamenti. Non solo la circostanza che lo stesso non si trovasse a Brescia il giorno dell'attentato è stata ampliamente verificata e accertata nella strettissima imminenza dei fatti, ma i carabinieri si sono recati subito presso il bar della stazione dei pullman frequentata ogni giorno dallo Zorzi per i suoi spostamenti dalla propria abitazione in Valpolicella al capoluogo Verona e il gestore e la figlia dello stesso bar hanno confermato senza ombra di dubbio di aver visto Zorzi nella giornata che ci occupa».