Piazza della Loggia, processo nullo per un cavillo. Si riparte dall'udienza preliminare

Invece di ingranare la prima è partito in retromarcia il processo per la strage bresciana di Piazza della Loggia, in cui è imputato il veronese Marco Toffaloni. Un cavillo tecnico ha permesso al legale dell'accusato di annullare il procedimento e di ripartire dall'udienza preliminare.

Toffaloni è ritenuto l'autore materiale dell'attentato avvenuto il 28 maggio 1974. Secondo l'accusa, sarebbe stato lui a piazzare la bomba che esplose in Piazza della Loggia, provocando 8 morti e 102 feriti. Insieme a lui, è sotto processo per aver supportato la strage anche un altro veronese, Roberto Zorzi. I due procedimenti sono però seguiti da due tribunali diversi perché i due imputati avevano età diverse all'epoca dei fatti. Toffaloni oggi è un sessantenne, ma nel '74 era ancora minorenne e per questo viene giudicato dal tribunale dei minori di Brescia. Zorzi, invece, era già maggiorenne e quindi il suo processo si svolge nel tribunale ordinario.

Sia Zorzi che Toffaloni si sono rifatti una vita all'estero. Zorzi negli Stati Uniti e Toffaloni in Svizzera con il nome Franco Maria Muller. Entrambi rinviati a giudizio, il processo a Toffaloni ha subito uno stop per un'eccezione sollevata dall'avvocato difensore. Sull'elezione di domicilio mancava, infatti, la firma autentica dell'imputato. Mancava dunque la certezza che Toffaloni sapesse dell'udienza preliminare fissata a suo carico. Udienza preliminare che sarà dunque il nuovo punto di partenza del procedimento.

«Meglio un passo indietro oggi, che tre domani - ha commentato ad Ansa Manlio Milani, presidente dell'associazione delle vittime di Piazza Loggia - Ciò che ci interessa è l'accertamento della verità e che questa, una volta raggiunta, sia inattaccabile sotto tutti i punti di vista».